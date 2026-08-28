В сентябре пенсии жителям Пензенской области начислят раньше обычного

Отделение Социального фонда РФ по Пензенской области обнародовало график перечисления пенсий и различных выплат жителям региона в сентябре.

3-го числа получателям поступят:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

- ежемесячная выплата по уходу за ребенком до полутора лет (неработающим родителям).

4 сентября переведут ежемесячную выплату из материнского капитала, а 8-го - пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.

«Пенсии будут выплачены 4, 11 (вместо 5-го и 13-го числа в связи с выходными днями) и 23 сентября, согласно установленным датам для каждого получателя. Это касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности», - предупредили в СФР.

Деньги зачисляются в течение всего дня.

Доставка пенсий через почту пройдет по утвержденному графику. Его можно уточнить в отделении.