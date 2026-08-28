В Пензе утвердили льготу для многодетных в парке и зоопарке

Общество

В Пензе утвердили льготу для многодетных в парке и зоопарке
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В Пензе депутаты гордумы на сессии в пятницу, 28 августа, утвердили льготу для многодетных семей в виде возможности бесплатно посещать зоопарк и пользоваться муниципальными аттракционами в парке Белинского.

Льгота будет предоставляться каждое третье воскресенье месяца.

«Под многодетной семьей в настоящем решении понимается семья, имеющая трех и более детей», - уточнили в гордуме.

Возмещать выпадающие доходы учреждениям будут из бюджета Пензы - ориентировочно 20,9 млн рублей в год.

До этого дня в зоопарке и парке многодетным давали 50-процентную скидку в одно из воскресений летних месяцев.

На заседании комиссии, состоявшемся 18 августа, депутаты просили управление культуры проработать вариант, при котором семьи могли бы пользоваться новой льготой не в третье воскресенье месяца, а в любое другое время, например в день рождения ребенка. На сессии они попросили об этом еще раз.

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