В Пензенской области прогнозируются заморозки

В Пензенской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -0...-1 градуса. Об этом сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 28 августа.

Заморозки прогнозируются ночью 29-го и 30-го числа.

В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Шкала кода опасности состоит из четырех цветов:

- зеленого (погода неопасна, неблагоприятных природных явлений не ожидается),

- желтого (стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления: осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры),

- оранжевого (погода опасна, на большей части территории прогнозируются неблагоприятные явления, а местами - опасные: шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели; они могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность, возможны человеческие жертвы),

- красного (погода очень опасна, в прогнозе - метеорологические явления экстремальной интенсивности, вероятны серьезный материальный ущерб и человеческие жертвы).