В сквере Героев-чернобыльцев асфальтируют пешеходные дорожки

В Пензе продолжается ремонт сквера Героев-чернобыльцев на улице 8 Марта.

Как сообщили в городском управлении ЖКХ в пятницу, 28 августа, сейчас подрядчик монтирует бортовой камень, укладывает щебеночное основание и асфальтирует пешеходные дорожки.

Ремонт зеленой зоны стартовал 13 августа. Площадь восстановления составит 1 160 кв. м. По данным портала госзакупок, за работы заплатят 3 747 000 рублей.

Работы должны завершить до 1 сентября.

В следующем году в сквере планируют установить новые скамейки. В перспективе и открытие летней библиотеки - предполагается сделать небольшой павильон с книгами, которые можно будет почитать на свежем воздухе.