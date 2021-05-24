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Общество

Открытие лагеря «Луч» в Кузнецке оказалось под угрозой

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Открытие детского оздоровительного лагеря «Луч» в Кузнецке под угрозой. Об этом заявил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков на совещании в региональном правительстве в понедельник, 24 мая.

Информация об этом лагере прозвучала в контексте проблемных моментов подготовки летней оздоровительной кампании. По словам Воронкова, открытие смен может быть сорвано.

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский объяснил, что по требованиям на территории лагеря надо построить медицинский пункт и затем получить лицензию на его работу.

«Контракт заключен, еле уговорили подрядчика иногороднего. В течение трех-четырех недель все будет построено, а вот лицензирование занимает значительное время. Так, в течение июня объект будет готов, мы могли бы в июле и августе там отработать», - прокомментировал ситуацию глава местной администрации.

Врио министра здравоохранения Александр Никишин уточнил, что лицензия выдается в течение двух недель со дня представления всей необходимой документации. В случае с кузнецким лагерем сроки постараются сократить.

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Гость||

А вовремя нельзя было сделать?

Гость||

Интересно,а Воронков носки одевает утром,или вечером ?

Гость||

Уберите хахла из Кузнецка полная БЕЗДАРНОСТЬ

Имя: Гость
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