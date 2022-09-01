Общество

Двухгодичный ремонт в кузнецком лагере «Луч» подходит к концу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В детском лагере «Луч» в Кузнецком районе продолжается ремонт. Ход работ проверила комиссия, в которую вошли сотрудники городской администрации, управлений образования и капитального строительства.

Сейчас подрядчик занимается ремонтом спального корпуса, столовой, меняет кровли и электросети.

«За период 2021-2022 годов в загородном лагере был проведен ремонт медицинского пункта, закуплен инструментарий и оборудование. Теперь он расположен в новом месте, соответствует всем необходимым санитарным требованиям. На эти цели из бюджета города Кузнецка было выделено около трех миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Этим летом в лагере не было смен из-за ремонта, кузнечане отправляли детей в «Солнечную долину» и «Сосновый бор». В общей сложности ежегодно «Луч» принимал более 500 ребят.

Планируется, что работы завершатся в ноябре 2022-го, так что в следующем году у местных школьников будет возможность отдохнуть в обновленном лагере.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото gorodkuzneck.ru
0
0
0
 
Гость||

Луч ребят это на гранате бар, приходите водочку продают хоть и 1 сентября


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте