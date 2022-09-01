Двухгодичный ремонт в кузнецком лагере «Луч» подходит к концу

01.09.2022 | 10:22

В детском лагере «Луч» в Кузнецком районе продолжается ремонт. Ход работ проверила комиссия, в которую вошли сотрудники городской администрации, управлений образования и капитального строительства.

Сейчас подрядчик занимается ремонтом спального корпуса, столовой, меняет кровли и электросети.

«За период 2021-2022 годов в загородном лагере был проведен ремонт медицинского пункта, закуплен инструментарий и оборудование. Теперь он расположен в новом месте, соответствует всем необходимым санитарным требованиям. На эти цели из бюджета города Кузнецка было выделено около трех миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Этим летом в лагере не было смен из-за ремонта, кузнечане отправляли детей в «Солнечную долину» и «Сосновый бор». В общей сложности ежегодно «Луч» принимал более 500 ребят.

Планируется, что работы завершатся в ноябре 2022-го, так что в следующем году у местных школьников будет возможность отдохнуть в обновленном лагере.