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Общество

За 5 лет в дороги Пензенской области вложат 46 миллиардов рублей

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Пензенская область стала одним из первых регионов России, защитивших в Федеральном дорожном агентстве программу дорожного строительства на 5 лет - с 2024 по 2028 год. Документ сформирован по инициативе губернатора Олега Мельниченко.

Главная задача 5-илетнего плана - связать все трассы Пензенской области в единую сеть, удобную для жителей. При этом их большую часть планируют довести до нормативного состояния. По поручению Президента РФ Владимира Путина особое внимание будет уделено региональным и межмуниципальным дорогам.

Подписи под меморандумом о развитии автодорог поставили глава региона и руководитель Росавтодора Роман Новиков.

«В этом году завершим строительство транспортной развязки на 624-м километре трассы М-5 «Урал», а также восстановление мостов в Спасском, Лунинском и Нижнеломовском районах. Начнем работу по реконструкции путепровода под железной дорогой в районе улиц Ерик, Транспортной, Горбатова переулка. Ввести дорогу в эксплуатацию планируем в 2027 году», - рассказал о планах Олег Мельниченко.

Также в перспективе строительство еще одного капиталоемкого объекта - дороги в обход села Бессоновка протяженностью 18,5 километра.

«Для достижения заложенных в программе показателей предусмотрено более 46 миллиардов рублей. Планируется ремонт более 1 200 километров автодорог (1 100 км регионального значения, входящих в опорную сеть региона, и 100 км - местного значения), а также более 2 400 погонных метров мостовых сооружений», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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