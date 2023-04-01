В Пензенской области привьют от энцефалита 270 человек

01.04.2023 | 13:29

С начала сезона активности клещей, который открылся 20 марта, к медикам за помощью обратились 3 человека, пострадавшие от нападения членистоногих. Все - дети в возрасте до 14 лет.

По состоянию на 29 марта в лаборатории было исследовано 5 клещей, снятых с людей. В одном из них обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали, что в январе-феврале в регионе было диагностировано 2 случая заболевания ИКБ. Один из пациентов - житель Пензы, второй - Кузнецкого района. Заражение произошло еще в сезон 2022 года, а обнаружилась болезнь долгое время спустя из-за длительной инкубации.

Пензенская область не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту. Тем не менее в 2023-м планируется привить 270 человек, в том числе 60 детей.

«Это лица, занятые в гидромелиоративной, строительной, заготовительной, промысловой, геологической, изыскательской, экспедиционной, дератизационной, дезинсекционной, лесозаготовительной, лесоустроительной, озеленительной деятельности либо планирующие выезд в неблагополучные регионы», - пояснили в пресс-службе управления.

Специалисты уже начали профилактику распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. Планируется провести противоклещевые обработки на площади 205 га, в том числе в детских оздоровительных лагерях (91 га). На эти цели выделяется более 2 млн рублей.