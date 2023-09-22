Число укушенных клещами за неделю увеличилось вдвое

22.09.2023 | 09:57

В течение недели, с 15 по 21 сентября, за помощью к медикам обратились 67 жителей региона, укушенных клещами, в том числе 19 детей младше 14 лет. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Неделей раньше помощь потребовалась 33 пострадавшим, в том числе 12 детям.

Всего с начала сезона насчитывается 1 502 атакованных клещами, из них 513 - дети.

За этот период специалисты исследовали 1 357 членистоногих, снятых с людей. В 298 из них обнаружены возбудители боррелиоза. Зараженность составила 22%.

В пресс-службе управления напомнили, что за 8 месяцев в регионе диагностированы 58 случаев заболевания: по 1 в Башмаковском и Наровчатском районах, по 2 - в Иссинском и Шемышейском, по 3 - в Кузнецком и Пензенском, 46 - в Пензе.

Помимо клещей, пензенцы отмечают появление в лесах оленьих кровососок, которых чаще называют лосиными мухами или оленьими вшами.

«Оооочень много появилось мух лосиных. Прямо напасть! Лезут в волосы. Потом дома столько с себя сняли - прямо ужас какой-то. Никогда их там не было до этого» , - написала одна из подписчиц группы «Грибы Пензенской области» в соцсети «ВКонтакте».