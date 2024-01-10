Смертельно опасный мост в Грабове не обследовали несколько лет

10.01.2024 | 09:46

Прокуратура проверила состояние моста через Суру в селе Грабово Бессоновского района, где 26 декабря произошло смертельное ДТП.

Переправа соединяет правобережье, где проживает около 400 человек, с левобережьем. Вынужденные пользоваться ею сельчане боятся за свою жизнь.

В конце года 42-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, проезжая по мосту поздним вечером, не справился с управлением. Машина врезалась в препятствие и слетела в воду. Мужчина погиб на месте.

«О какой безопасности тут идет речь, на него [мост] смотреть страшно, не то что ходить, уже не раз говорила про него, и толку никого. Сколько еще должно произойти трагедий... Как ребенка отпустить в школу... Как старикам добыть себе хлеба... Как скорой помощи проехать и спасти жизнь человеку...» - возмутилась жительница Грабова Татьяна, обратившаяся в «ПензаИнформ» в начале января 2024-го.

После ДТП районная прокуратура проверила, насколько мост безопасен.

«Установлено наличие на проезжей части автомобильных дорог на улицах Красноармейской, Засурской и Спиртозаводской уплотненного снега (снежного наката) и ледяных образований, отсутствие дорожных знаков, частичное отсутствие элементов пешеходного ограждения мостового сооружения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Также выяснилось, что администрация Грабовского сельсовета, которая с 2016 года является собственником моста, не организовывала его периодическую диагностику или обследование.

«По итогам проверки прокурор района внес главе администрации Грабовского сельсовета представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение нарушений поставлено на контроль», - заключила Светлана Артамонова.