2 июля на Земле ожидается очередная магнитная буря

На вечер 2 июля 2026 года на Земле прогнозируется сильная магнитная буря уровня G3. Об этом сообщили в ИКИ РАН.

Накануне, 30 июня, в 23:50 астрономы зафиксировали вспышку на Солнце. Земля оказалась в активной зоне и примет на себя прямой удар ориентировочно около полуночи по московскому времени.

Метеозависимые люди и имеющие хронические сердечно-сосудистые заболевания могут почувствовать недомогание, головную боль, сильную усталость. Им стоит снизить физические нагрузки, пить больше воды и держать наготове лекарства.

Бури уровня G3 относятся к сильной категории. В этом году одна такая же была в марте, а в январе произошла даже более мощная (G4.7).

Новый поток плазмы достиг Земли 4 июня. Таким образом, грядущее событие станет четвертым в этом году.