В день выпускного у 9-х классов в 3 точках продавали алкоголь

Общество

В день выпускного у 9-х классов в 3 точках продавали алкоголь
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Во вторник, 30 июня, когда 9-классники отмечали выпускной, в Пензе нарушался запрет на продажу алкоголя. Итоги рейдов городская администрация подвела 1 июля.

Требования не соблюдались в торговых точках на Воронова, 2, улице Отрадной (СНТ «Ветерок») и ул. Калинина, 80Б.

Таким образом, 30-го числа на нарушителей составили 3 протокола, а 27-го, в день выпускного у 11-х классов, - 6. Итого - 9.

В общей сложности сотрудники администраций и представители полиции проверили более 250 объектов потребительского рынка.

«Следует отметить, что в прошлом году было составлено 16 протоколов, процент выявленных нарушений снизился почти наполовину», - заключили в мэрии.

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