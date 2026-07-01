Названы адреса в Пензе, где планируют отключать свет 2 июля

В четверг, 2 июля, в Пензе планируются отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в районе Окружной, в Цыганском Поселке, Райках, Терновке, а также на улицах Ленина, Фруктовой и Медовой.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Ватутина, 77-109 (нечетные), 112;

- ул. Вишневая, 63, 65, 67;

- 2-й Вишневый пр-д, 1, 3, 5;

- ул. Воронова, 26а;

- ул. Краснова, 115, 119;

- ул. Красные Кирпичики, Ново-Тамбовская, Овражная, 1-й Овражный пр-д, 1-й и 2-й Подгорные пр-ды, Подгорный пер.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Гончарова, 21, 55, 55а;

- пр-д Гончарова, 2-7, 9-30, 32-44, 46, 48-59, 61, 63, 65-67, 67а, 67Б, 69-71, 74, 77, 79;

- 1-я Офицерская ул., 4-18 (четные), 19-24, 26-41, 43-57 (нечетные), 65; 2-я Офицерская, 2, 4, 6, 8-35, 37-58, 60, 62, 64, 66;

- 1-й Офицерский пр-д, 3-6; 2-й Офицерский пр-д, 3-6; 3-й Офицерский пр-д, 3-6; 4-й Офицерский пр-д, 3-11;

- пр-т Победы, 46-68 (четные);

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4в;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 9:00 до 16:00 прервется электроснабжение домов № 15, 17, 19 и 19а на улице Ленина.

С 9:00 до 16:30:

- Донецкий тупик, 1, 3, 4, 6;

- ул. Ивановская, 21-39 (нечетные), 40-53, 55-66, 68-80 (четные);

- Ивановский тупик, 2, 6, 7а, 7Б, стр. 9, 10, 11, 13, 14;

- ул. Колышлейская, 37-51, 53;

- 3-й пр-д Терновского, 2-10, 12.

С 13:00 до 15:00 ресурс не будут подавать на улицы Фруктовую и Медовую.

Отключения связаны с работами на сетях по графику.