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Глас народа

Эхо ДТП: грабовцы просят починить смертельно опасную переправу

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«Безразличие властей и заброшенный мир» - с таких слов жительница села Грабово Бессоновского района Татьяна Лисицина начала свое обращение в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Женщина возмущена состоянием переправы через реку Суру, соединяющей правобережье, где проживает около 400 человек, с левобережьем.

«Сколько еще должно произойти трагедий... Как ребенка отпустить в школу... Как старикам добыть себе хлеба... Как скорой помощи проехать и спасти жизнь человеку... - недоумевает Татьяна.

На присланной ею фотографии видно, что техническое состояние узкого сооружения оставляет желать лучшего, перила кое-где отсутствуют.

Между тем для жителей правобережья это главная переправа.

«Есть еще мост через «спецавто», но это только их личный мост и он закрыт, открывают, только когда этот «мост» затапливает.

Недавно тут машина слетела, человек погиб. О какой безопасности тут идет речь, на него [мост] смотреть страшно, не то что ходить, уже не раз говорила про него, и толку никого», - пожаловалась Татьяна.

Эхо ДТП: грабовцы просят починить смертельно опасную переправу

Этой весной мост в Грабове не пережил половодья и стал вызовом для водителей. Металлические листы выгнулись и цеплялись за днища машин. Автомобилисты рисковали порвать колеса либо слететь в воду, объезжая опасные зоны.

Фото № 1 Татьяны Лисициной, фото № 2 УГИБДД УМВД РФ по области.

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