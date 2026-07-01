Пензенцам помогут восстановить жилье, пострадавшее от атаки БПЛА

В Пензе ввели режим повышенной готовности в связи с последствиями атаки БПЛА. Об этом в среду, 1 июля, сообщил глава города Олег Денисов в своем канале в МАХ.

В администрации города прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На нем определили порядок оказания помощи пензенцам, чье жилье требует восстановления после атаки БПЛА.

«Если в вашей квартире произошло повреждение, об этом необходимо сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 63-10-05. Телефон многоканальный, круглосуточный. В целях фиксации обращений все разговоры записываются», - рассказал Денисов.

Он подчеркнул, что городская администрация не проводит обзвон жителей областного центра для уточнения состояния их имущества. Такие вопросы задают только мошенники. Чиновник попросил горожан проявлять бдительность и не передавать личные данные посторонним.

Ранее стало известно, что пензенцам, чье жилье пострадало из-за БПЛА, окажут материальную помощь. Выплата составит 10 000 рублей.

Утром 1 июля Пенза подверглась атаке БПЛА. Один аппарат сбили в небе над областным центром. Губернатор Олег Мельниченко выехал на объект, где работали службы экстренного реагирования. Пострадавших в ЧП, по предварительным данным, не зафиксировано.