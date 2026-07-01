В Кузнецке 2 и 3 июля пройдут учения с запуском сирен

В Кузнецке в четверг и пятницу, 2 и 3 июля, пройдут командно‑штабные учения. Об этом предупредили в городской администрации 1-го числа.

Целью ставится проверка готовности местных экстренных и коммунальных служб к действиям в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, будет оценена возможность перевода системы гражданской обороны на особый режим работы.

Соответственно, в ближайшие 2 дня в Кузнецке будут звучать сирены, по улицам станет ездить спецтехника.

«Просим сохранять спокойствие: эти мероприятия - плановые тренировки, реальной угрозы нет», - обратились к населению городские власти.

Весной в Кузнецке проводили пожарно-тактические учения. Все службы с поставленными задачами справились.