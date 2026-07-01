В Кузнецке заканчивают ремонт фасада детской больницы и поликлиники

Общество

В Кузнецке заканчивают ремонт фасада детской больницы и поликлиники
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В Кузнецке завершается ремонт фасада здания районной детской больницы и поликлиники. Работы стартовали в мае.

Как сообщили в региональном минздраве, основной этап ремонта окончен. В ближайшее время подрядчик приступит к обновлению входных групп приемного отделения и кабинета компьютерной томографии.

Преобразятся также служебный и запасной входы в поликлинику.

«Обновленное и теплое здание больницы не только станет более привлекательным, но и поможет поддерживать необходимый температурный режим, что особенно важно в зимний период», - подчеркнула главврач Кузнецкой детской центральной районной больницы Галина Дерябина.

В минздраве добавили, что в этом году в регионе запланирован капитальный ремонт 12 медучреждений.

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