Названы размеры штрафов за распространение кадров с БПЛА

В Пензенской области за съемку и распространение кадров применения БПЛА, работы средств ПВО и радиоэлектронной борьбы предусмотрен штраф. Его размер утвердили на сессии регионального Законодательного собрания в августе 2025 года.

Также запрет касается мест дислокации сил Министерства обороны РФ и правоохранительных органов, расположения систем связи и организации охраны критически важных объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов, ЖКХ и т. д.

Нарушители-граждане могут лишиться 5 000 рублей, должностные лица - 50 000 рублей, юридические лица - 1 000 000 рублей.

Исключением является информация, официально опубликованная органами государственной власти, местного самоуправления в СМИ, соцсетях и мессенджерах.

Утром в среду, 1 июля, Пенза подверглась атаке БПЛА. Один аппарат сбили в небе над областным центром. Губернатор Олег Мельниченко выехал на объект, где работали службы экстренного реагирования. Пострадавших в ЧП, по предварительным данным, не зафиксировано.