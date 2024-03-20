Сетевое издание|18+|Среда|20 мар 2024|15:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенскую область приедут более 700 белгородских детей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, как и анонсировалось, попросил главу Пензенского региона Олега Мельниченко принять группу детей из районов, подвергающихся обстрелам.

«Мы уже не раз оказывали белгородцам поддержку, поможем и в этот раз. Пензенская область примет более 700 ребят, которые в ближайшие дни прибудут вместе с сопровождающими их педагогами», - написал Олег Мельниченко у себя в соцсетях.

Детей планируют разместить на базе дворцов спорта «Буртасы» и «Олимпийский», детских лагерей «Юность» и «Звездочка», санаториев «Надежда» и «Заречье», базе отдыха «Кленовая роща».

«Учебный и тренировочный процессы, а также культурную программу обеспечим», - пообещал губернатор.

С начала 2024 года в Пензенской области побывали несколько групп белгородских детей. Их размещали в детском лагере «Звездочка» в Заречном и на базе отдыха «Чистые пруды». Для ребят, занимающихся спортом, организовывали тренировки на базе дворцов спорта «Олимпийский» и «Буртасы».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте