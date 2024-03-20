В Пензенскую область приедут более 700 белгородских детей

20.03.2024 | 14:21

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, как и анонсировалось, попросил главу Пензенского региона Олега Мельниченко принять группу детей из районов, подвергающихся обстрелам.

«Мы уже не раз оказывали белгородцам поддержку, поможем и в этот раз. Пензенская область примет более 700 ребят, которые в ближайшие дни прибудут вместе с сопровождающими их педагогами», - написал Олег Мельниченко у себя в соцсетях.

Детей планируют разместить на базе дворцов спорта «Буртасы» и «Олимпийский», детских лагерей «Юность» и «Звездочка», санаториев «Надежда» и «Заречье», базе отдыха «Кленовая роща».

«Учебный и тренировочный процессы, а также культурную программу обеспечим», - пообещал губернатор.

С начала 2024 года в Пензенской области побывали несколько групп белгородских детей. Их размещали в детском лагере «Звездочка» в Заречном и на базе отдыха «Чистые пруды». Для ребят, занимающихся спортом, организовывали тренировки на базе дворцов спорта «Олимпийский» и «Буртасы».