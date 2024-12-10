В Пензе захоронили останки красноармейца Николая Кочетова

10.12.2024 | 19:25

Во вторник, 10 декабря, на Мироносицком кладбище в Пензе захоронили останки красноармейца Николая Тимофеевича Кочетова.

Он воевал в составе 87-го Карельского стрелкового полка 26-й Сталинской дважды Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Летом 1943-го боевое формирование принимало участие в освобождении города Старая Русса.

«Передача останков бойца пензенским поисковикам состоялась 6 декабря в одном из выставочных павильонов ВДНХ в рамках всероссийского форума «Новая философия воспитания», - сообщили в Министерстве образования Пензенской области.

Ранее в регионе разыскивали родственников красноармейца. Его личность удалось установить по медали «За отвагу».

Исполнительный директор «Поискового движения России» в Пензенской области Лариса Казакова рассказала на церемонии захоронения, что родных бойца не удалось найти.

«Николай Кочетов не жалел своей жизни, погиб как герой, встретив смерть мужественно. Его задачей было взять немецкий дот буквально в ста метрах, и он выполнил эту задачу, за что и получил медаль «За отвагу». Она будет храниться в нашем поисковом музее «Свидетели бессмертного подвига», - добавила Лариса Казакова.