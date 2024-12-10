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Общество

В Пензе захоронили останки красноармейца Николая Кочетова

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Во вторник, 10 декабря, на Мироносицком кладбище в Пензе захоронили останки красноармейца Николая Тимофеевича Кочетова.

Он воевал в составе 87-го Карельского стрелкового полка 26-й Сталинской дважды Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Летом 1943-го боевое формирование принимало участие в освобождении города Старая Русса.

«Передача останков бойца пензенским поисковикам состоялась 6 декабря в одном из выставочных павильонов ВДНХ в рамках всероссийского форума «Новая философия воспитания», - сообщили в Министерстве образования Пензенской области.

В Пензе захоронили останки красноармейца Николая Кочетова

Ранее в регионе разыскивали родственников красноармейца. Его личность удалось установить по медали «За отвагу».

Исполнительный директор «Поискового движения России» в Пензенской области Лариса Казакова рассказала на церемонии захоронения, что родных бойца не удалось найти.

В Пензе захоронили останки красноармейца Николая Кочетова

«Николай Кочетов не жалел своей жизни, погиб как герой, встретив смерть мужественно. Его задачей было взять немецкий дот буквально в ста метрах, и он выполнил эту задачу, за что и получил медаль «За отвагу». Она будет храниться в нашем поисковом музее «Свидетели бессмертного подвига», - добавила Лариса Казакова.

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Источник — фото областного минобра
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