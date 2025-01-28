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Экономика

Напротив «Ростка» в Пензе планируют построить гостиницу

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На улице Злобина в Пензе, на противоположной от «Ростка» стороне Суры, запланировано строительство гостиницы класса «4 звезды». Об этом замглавы администрации Ярослав Щигорев рассказал на заседании Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству во вторник, 28 января.

Он напомнил, что муниципалитет регулярно проводит встречи с пензенскими предпринимателями и обсуждает предложения по созданию новых объектов гостиничного бизнеса.

В частности, в конце прошлого года рассмотрели и одобрили инициативу по возведению гостиничного комплекса на правобережье.

Предполагаемые сроки строительства не уточняются.

«Также определены другие земельные участки для возможного привлечения инвесторов», - пояснили в пресс-службе мэрии без конкретизации.

В 2023 году в гордуме обсуждалось возведение гостиницы на пересечении улиц Суворова и Плеханова. Об инвестиционном проекте тогда рассказывала Юлия Ляпина, являвшаяся замглавы администрации.

«Ориентировочная площадь застройки - 1 500 - 2 000 кв. м. Данный участок долгое время находился в постоянном (бессрочном) пользовании у областного театра «Кукольный дом». Право пользования прекращено 17 января 2023 года.

В настоящее время инвестор формирует пакет документов в Министерство государственного имущества Пензенской области, необходимый для подачи заявления на признание инвестиционного проекта масштабным», - поясняла она в апреле 2023-го.

На заявление одного из депутатов о необходимости разбить там сквер и сохранить зелень Юлия Ляпина ответила, что другого места для гостиницы не нашлось.

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