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Общество

В Пензе госпитализировали еще двух белгородских школьников

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Еще у двоих детей, прибывших в Пензенскую область из Белгорода, поднялась температура. Ранее стало известно, что признаки ОРВИ выявили у четырех ребят.

По сообщению в телеграм-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в воскресенье, 14 января, его дочь Ольга, живущая и работающая в Заречном, навестила заболевших ребят в больнице в Пензе.

Она передала им подарки и фрукты.

«Поговорили с врачами. Вчера еще у двух девочек поднялась температура, уже после того, как их разместили в лагере «Звездочка». Одну девочку госпитализировали с температурой после двух часов дня, вторую - после восьми вечера. Сейчас состояние у всех деток удовлетворительное, температура еще есть, но она некритичная, врачи делают все возможное, чтобы они скорее пошли на поправку», - написал Гладков.

Всего в регион прибыло 315 школьников с сопровождающими их воспитателями и преподавателями. Помимо детского лагеря «Звездочка» в ЗАТО Заречный, их разместили на базе отдыха «Чистые пруды».

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