Среди пензенцев распространяется менингококковая инфекция

22.01.2024 | 15:33

В Пензенской области фиксируются случаи заражения менингококковой инфекцией. Врачи призвали жителей обращаться за помощью при первых же признаках заболевания.

Как рассказали в областном центре спецвидов медицинской помощи, менингококковая инфекция очень опасна и в некоторых случаях приводит к смерти. В группе риска дети от 0 до 5 лет.

Возбудитель инфекции передается только воздушно-капельным путем при тесных контактах. Бактерии попадают на слизистую здорового человека, остаются там некоторое время и размножаются, не вызывая признаков заболевания (иногда наблюдаются симптомы насморка), не влияя на самочувствие. В этот период заразившийся опасен, так как является носителем менингококка.

«Используя питательные вещества, находящиеся в крови, менингококки могут быстро размножаться, вызывая заражение крови (сепсис), и распространяться через кровь в оболочки головного мозга или другие внутренние органы (например, легкие, суставы, сердце, подкожно-жировую клетчатку и др.)», - отметил врач-инфекционист центра Игорь Иноземцев.

Менингит, менингоэнцефалит, сепсис (заражение крови) - это, по словам специалистов, генерализованные формы инфекции. Они развиваются, когда возбудитель преодолевает иммунную защиту на слизистых оболочках носоглотки и попадает в кровь.

С ее током бактерии разносятся по организму и проникают в различные органы и ткани, оболочки головного мозга.

«Размножение и гибель менингококков приводит к выбросу эндотоксина - ядовитого продукта распада бактерий, который разрушает стенки сосудов, отчего образуются кровоизлияния, которые выглядят сначала как сыпь, красноватые точки на коже, такие же высыпания - на слизистых полости рта, носоглотки, иногда глаз, а затем принимают типичный вид геморрагической (от темно-красной до черной) сыпи размером от точек до обширных некрозов (отмирания) участков кожи», - описал врач анестезиолог-реаниматолог центра Алексей Попыльков.

Этот же бактериальный токсин вызывает отек мозга и мозговые str-симптомы (неврологические симптомы, которые проявляются при поражении центральной или периферической нервной системы. - Прим. ред.), кровоизлияния в органы.

Специалисты центра напомнили пензенцам: точный диагноз может поставить только лабораторное исследование. Если врач заподозрит у пациента менингококковую инфекцию, то назначает анализ крови, спинномозговой жидкости, отделяемого слизистых и сыпи.