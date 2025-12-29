Медики предупредили пензенцев о синдроме праздничного сердца

29.12.2025 | 10:13

Новогодние выходные, когда принято устраивать изобильные застолья, медики называют сезоном синдрома праздничного сердца.

«Этот термин описывает возникновение нарушений сердечного ритма, чаще всего фибрилляции предсердий, у здоровых людей на фоне избыточного употребления алкоголя», - пояснила врач-кардиолог пензенского центра спецвидов медпомощи Олеся Королева.

Она уточнила, что риск проявления недуга возрастает, когда к спиртному, принятому за короткое время, присоединяются хронический недосып, стресс и излишества в еде.

Чтобы не испортить себе и родственникам праздник, следует соблюдать ряд правил, напомнили в ЦСВМП.

В первую очередь необходимо отказаться от алкоголя. Нулевая доза - самая безопасная.

Второй важный момент - праздничное меню: оно должно быть максимально легким, с преобладанием овощей и зелени. Солености и копченые продукты перегружают сердце, поскольку задерживают соль в организме, отчего растет давление.

И третья мера безопасности - достаточный сон. Хронический недосып погружает организм в состояние стресса, а от него недалеко до проблем с сердцем и сосудами.