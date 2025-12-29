Медики предупредили пензенцев о синдроме праздничного сердца

Новогодние выходные, когда принято устраивать изобильные застолья, медики называют сезоном синдрома праздничного сердца.
«Этот термин описывает возникновение нарушений сердечного ритма, чаще всего фибрилляции предсердий, у здоровых людей на фоне избыточного употребления алкоголя», - пояснила врач-кардиолог пензенского центра спецвидов медпомощи Олеся Королева.
Она уточнила, что риск проявления недуга возрастает, когда к спиртному, принятому за короткое время, присоединяются хронический недосып, стресс и излишества в еде.
Чтобы не испортить себе и родственникам праздник, следует соблюдать ряд правил, напомнили в ЦСВМП.
В первую очередь необходимо отказаться от алкоголя. Нулевая доза - самая безопасная.
Второй важный момент - праздничное меню: оно должно быть максимально легким, с преобладанием овощей и зелени. Солености и копченые продукты перегружают сердце, поскольку задерживают соль в организме, отчего растет давление.
И третья мера безопасности - достаточный сон. Хронический недосып погружает организм в состояние стресса, а от него недалеко до проблем с сердцем и сосудами.
Последние новости
- В Пензе перекрыли участок улицы Красной
- Прогноз на неделю: в Пензенской области станет холоднее
- Клиенты Билайна в новогоднюю ночь будут думать о близких, а не о связи
- «Территория жизни» сохранила статус крупнейшего застройщика области
- Опубликован график работы офисов «ТНС энерго Пенза» в праздники
- В Пензе измерили толщину льда на Суре в районе ГПЗ
- Богословскую маршрутку переведут на регулируемый тариф
- Определен график работы медучреждений в области
- Запланировано введение новой меры поддержки студенческих семей
- В нескольких партиях напитка Aloe Vera нашли опасное вещество
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!