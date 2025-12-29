Перечислены самые частые новогодние аллергены

29.12.2025 | 09:00

Новогодние праздники нередко становятся периодом проявления и обострения аллергии, особенно для детей. Врачи городских детских поликлиник составили перечень ее главных провокаторов.

Одним из основных является елка. В ее смоле содержатся терпены, способные вызвать аллергический контактный дерматит: покраснение глаз, отечность носа, кожные высыпания. Кроме того, живые сосны и ели нередко поражены плесенью, так как до праздников хранятся в местах с повышенным уровнем влаги. Могут вызывать реакцию и химикаты, которыми обрабатывают елки для борьбы с вредителями и сохранения товарного вида.

Искусственные деревья менее аллергенны, но бывают покрыты пылью и плесенью. Их рекомендуется промывать и просушивать.

«Елочные украшения и мишура могут содержать аллергены и пыль. Важно также протереть их от пыли влажной тканью. Не стоит покупать новогодние украшения, если от них пахнет клеем, пластиком или краской», - сообщили в областном минздраве.

Еще одна потенциальная угроза - искусственный снег в баллончиках. При распылении он способен раздражать слизистые глаз, носа и легких.

«Источниками аллергии могут стать свечи, бенгальские огни, хлопушки, светящиеся гирлянды, красители на игрушках, карнавальные костюмы», - добавили в минздраве.

Провокаторы могут оказаться и на новогоднем столе. Это магазинные фруктовые соки, газировка, коктейли с добавками, яйца, грибы, рыба и морепродукты (крабы, кальмары, мидии, деликатесные устрицы, икра), цитрусы (апельсины, лимоны, мандарины), ягоды (клубника и малина, черная смородина), тропические фрукты (ананас, киви и другие), арахис, орехи (кедровые, фундук), шоколад.

Взрослым же стоит помнить, что аллергены могут «прятаться» в спиртных напитках: дрожжи - в шампанском и вине, хмель или глютен - в пиве, фруктовые соки, орехи, яичный белок - в коктейлях и др.

В случае появления симптомов аллергии необходимо своевременно обратиться к врачу.