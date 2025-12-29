В нескольких партиях напитка Aloe Vera нашли опасное вещество

Роспотребнадзор отчитался о результатах проверки на предприятии ООО «Вельта-Пенза», выпускающем напиток Aloe Vera. Исследования начались после сообщения о пострадавшем ребенке.
Специалисты отобрали 8 образцов готовой продукции с датами изготовления 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025, 21.12.2025, 23.12.2025 и 26.12.2025. Срок годности товара составляет 24 месяца. Кроме того, проверили концентрат, который используется при изготовлении напитка, а также образцы упаковки.
«По результатам завершенных лабораторных исследований в 5 образцах готовой продукции с датами изготовления 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025 и 21.12.2025, а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения. Продолжаются комплексные исследования, в том числе на незаявленные вещества», - рассказали в Роспотребнадзоре.
Деятельность ООО «Вельта-Пенза» приостановили с 26 декабря, производственные помещения опечатали. Действие декларации о соответствии на данный напиток прекращено.
Роспотребнадзор направил в ООО «Оператор-ЦРПТ» (оператор государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке) и в «Ассоциацию компаний интернет-торговли» требование заблокировать продажу напитка Aloe Vera.
«Роспотребнадзор призывает граждан воздержаться от употребления этого напитка до получения окончательных результатов федеральных экспертиз и официальных разъяснений ведомства. При обнаружении указанной продукции в торговой сети просим сообщать в территориальные органы Роспотребнадзора», - обратились в ведомстве к гражданам.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
