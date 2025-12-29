Общество

Запланировано введение новой меры поддержки студенческих семей

В Пензенской области планируют ввести еще одну меру поддержки студенческих семей, установив единовременную выплату в размере 200 000 рублей при рождении ребенка (детей).

Проект соответствующего постановления председателя регионального правительства Николая Симонова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Право на выплату будут иметь родители (оба либо единственный) в возрасте до 35 лет включительно, являющиеся гражданами России, постоянно проживающими на территории региона не менее 3 лет и обучающимися по программам среднего профессионального или высшего образования (на дату рождения малыша).

При оформлении потребуются следующие бумаги:

- согласие на обработку персональных данных;

- копия документа, удостоверяющего личность;

- копия свидетельства о браке (за исключением единственного родителя);

- копия документа, подтверждающего факт постоянного проживания в Пензенской области (при необходимости) - адресной справки, поквартирной карточки;

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- справка, подтверждающая обучение родителей.

В случае принятия документа мера поддержки будет действовать с 2026 до 2030 года.

Кроме того, с 2025-го в Пензенской области начали выплачивать материальную помощь (100 000 рублей) беременным студенткам. Срок должен быть более 12 недель, а встать на учет нужно до 31 декабря 2027 года.

Также в регионе предусмотрены подарки для новорожденных в студенческих семьях. В набор входят: трикотажный и велюровый комбинезоны, боди с коротким и длинным рукавом, пеленка непромокаемая и пеленка для купания, многоразовая клеенка, детское одеяло, влажные салфетки, гигиенический набор и погремушка.

