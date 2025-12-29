Запланировано введение новой меры поддержки студенческих семей

В Пензенской области планируют ввести еще одну меру поддержки студенческих семей, установив единовременную выплату в размере 200 000 рублей при рождении ребенка (детей).
Проект соответствующего постановления председателя регионального правительства Николая Симонова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Право на выплату будут иметь родители (оба либо единственный) в возрасте до 35 лет включительно, являющиеся гражданами России, постоянно проживающими на территории региона не менее 3 лет и обучающимися по программам среднего профессионального или высшего образования (на дату рождения малыша).
При оформлении потребуются следующие бумаги:
- согласие на обработку персональных данных;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия свидетельства о браке (за исключением единственного родителя);
- копия документа, подтверждающего факт постоянного проживания в Пензенской области (при необходимости) - адресной справки, поквартирной карточки;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка, подтверждающая обучение родителей.
В случае принятия документа мера поддержки будет действовать с 2026 до 2030 года.
Кроме того, с 2025-го в Пензенской области начали выплачивать материальную помощь (100 000 рублей) беременным студенткам. Срок должен быть более 12 недель, а встать на учет нужно до 31 декабря 2027 года.
Также в регионе предусмотрены подарки для новорожденных в студенческих семьях. В набор входят: трикотажный и велюровый комбинезоны, боди с коротким и длинным рукавом, пеленка непромокаемая и пеленка для купания, многоразовая клеенка, детское одеяло, влажные салфетки, гигиенический набор и погремушка.
