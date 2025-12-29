Обморожение: симптомы и правильная первая помощь

29.12.2025 | 10:25

При обморожении необходимо сразу обратиться за квалифицированной медицинской помощью, заявил главный специалист - комбустиолог (ожоговый хирург) регионального минздрава Вячеслав Евсеев. Оставшись дома и попытавшись самостоятельно справиться с обморожением конечностей, люди рискуют их лишиться.

Ожоговое отделение областной больницы на ул. Краснова, 60, рассчитано на 20 коек, но зимой пациентов больше. «Особенно количество пострадавших увеличивается, когда температура воздуха опускается ниже отметки минус 15 градусов», - отметил врач.

Вячеслав Евсеев перечислил начальные признаки обморожения: покалывание, покраснение, снижение чувствительности участков кожи.

Если оно 1-й степени, то появляется болезненность, отечность, возможно шелушение. При обморожении 2-й степени есть пузыри разного размера, заполненные прозрачным (серозным) содержимым. Характерны сильная боль, зуд, жжение.

3-я степень - это омертвение поврежденного кожного покрова. Теряется чувствительность, после согревания образуются массивные болезненные пузыри, заполненные кровянистым содержимым. 4-я степень - это тотальный некроз и кожных покровов, и подлежащих мягких тканей.

В областной больнице уточнили, какой должна быть первая помощь при обморожении:

- внести пострадавшего в теплое помещение и дать обильное теплое питье (использование алкоголя запрещено!),

- согреть пораженные участки дыханием (не растирать снегом!),

- наложить ватно-марлевую повязку,

- обратиться за медицинской помощью.

В прошлые новогодние праздники в Пензенской области, несмотря на то что серьезных морозов не было, получили обморожение 2 человека.