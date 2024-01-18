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Общество

Развязка на ГПЗ: подрядчик начал отсыпку дорожного полотна

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В Пензе продолжается строительство транспортной развязки на ГПЗ. О ходе работ на объекте в четверг, 18 января, рассказал глава города Александр Басенко.

«Сейчас подрядчик в районе ЛЭП в створе улиц Антонова и Измайлова выполняет работы по отсыпке дорожного полотна. Идет переустройство инженерных сетей, в том числе ливневой канализации», - написал он на своих страницах в соцсетях.

Развязка на ГПЗ: подрядчик начал отсыпку дорожного полотна

Басенко напомнил, что развязка будет одноуровневой с разным количеством полос во всех направлениях - от 4 до 6.

«Площадь и протяженность перекрестка увеличатся. Ширина полосы проезжей части составит от 3,5 м, пешеходной - 3 м. Движение на перекрестке будет регулироваться не светофорами, а с помощью разметки и дорожных знаков», - добавил глава города.

Развязка на ГПЗ: подрядчик начал отсыпку дорожного полотна

Развязку планируют достроить к ноябрю 2024 года.

Пензенцы не раз высказывали сомнения, что ее появление решит транспортные проблемы. По мнению ряда горожан, движение на ГПЗ, напротив, затруднится.

Особое недовольство вызвали сложности при заезде с улицы Антонова на Ново-Казанскую. Для этого им нужно проехать под Измайловским путепроводом. По мнению автомобилистов, всем придется тяжело из-за потока машин, направляющихся с Маяка.

В итоге решили схему решили изменить, позволив при съезде с улицы Антонова осуществлять поворот с кольца на улицу Ново-Казанскую.

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Источник — фото со страницы Александра Басенко
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