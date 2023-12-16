Пензенцы будут попадать с Антонова на Ново-Казанскую по кольцу

16.12.2023 | 11:51

В пятницу, 15 декабря, в администрации Пензы состоялась встреча с инициативными жителями микрорайона ГПЗ. Речь шла об организации дорожного движения в связи со строительством развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова.

Пензенцы не раз высказывали сомнения, что появление развязки решит транспортные проблемы. По мнению ряда горожан, движение в районе ГПЗ, напротив, затруднится.

Особое недовольство жителей ГПЗ вызвали сложности при заезде с улицы Антонова на Ново-Казанскую. Для этого им нужно будет проехать под мостом имени Валерия Капашина, известном как Измайловский путепровод. По мнению автомобилистов, всем придется тяжело из-за потока машин, направляющихся с Маяка.

Как пояснили в администрации, решение было принято по итогам расчетов проектной организации, которая в 2022 году изучила транспортные потоки и выявила низкий трафик в направлении с Антонова на Ново-Казанскую.

Сейчас ситуация изменилась. Горожанам сообщили, что все предложения по движению с улицы Ново-Казанской изучены совместно с проектным институтом. В процессе строительства развязки внесут незначительные изменения, которые не повлияют на конструктивную безопасность объекта.

«Будет изменена схема организации дорожного движения, что позволит при съезде с улицы Антонова осуществлять поворот с кольца на улицу Ново-Казанскую», - пообещали в мэрии.