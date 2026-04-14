На спасательных постах у водоемов в Пензе будут работать студенты

В 2026 году на водных объектах в Пензе организуют работу 10 спасательных постов. Речь об этом шла на заседании в гордуме во вторник, 14 апреля.

По традиции посты будут в следующих местах:

- на реке Вяде (Светлая Поляна);

- на Старой Суре в районе ул. Антонова (ГПЗ) и ул. Сплавной (Ахуны);

- на Суре вблизи ТЭЦ-1, ул. Чапаева;

- на озере Красный Куст (Барковка);

- на Суре в районе ул. Павлушкина, 27 (Пенза-III);

- на пруду Засека в 350 м северо-западнее одноименного ресторана;

- на пруду Земляничном в Заре;

- на Суре в районе ул. Литвинова (КПД);

- на Верхнем пруду у больницы № 6 имени Захарьина.

Начальник городского УЖКХ Владимир Сорокопудов пояснил, что к сезонной работе в качестве спасателей, как правило, привлекаются студенты последних курсов института физической культуры и спорта.

По его словам, юноши обучены, их цель - не допустить, чтобы люди в состоянии алкогольного опьянения заходили в воду. «А уж если зайдут, они вытащат», - добавил Сорокопудов.

Чиновник отметил, что зарплаты у спасателей небольшие, поэтому взрослые мужчины на такую работу идут неохотно.