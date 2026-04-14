На спасательных постах у водоемов в Пензе будут работать студенты

В 2026 году на водных объектах в Пензе организуют работу 10 спасательных постов. Речь об этом шла на заседании в гордуме во вторник, 14 апреля.
По традиции посты будут в следующих местах:
- на реке Вяде (Светлая Поляна);
- на Старой Суре в районе ул. Антонова (ГПЗ) и ул. Сплавной (Ахуны);
- на Суре вблизи ТЭЦ-1, ул. Чапаева;
- на озере Красный Куст (Барковка);
- на Суре в районе ул. Павлушкина, 27 (Пенза-III);
- на пруду Засека в 350 м северо-западнее одноименного ресторана;
- на пруду Земляничном в Заре;
- на Суре в районе ул. Литвинова (КПД);
- на Верхнем пруду у больницы № 6 имени Захарьина.
Начальник городского УЖКХ Владимир Сорокопудов пояснил, что к сезонной работе в качестве спасателей, как правило, привлекаются студенты последних курсов института физической культуры и спорта.
По его словам, юноши обучены, их цель - не допустить, чтобы люди в состоянии алкогольного опьянения заходили в воду. «А уж если зайдут, они вытащат», - добавил Сорокопудов.
Чиновник отметил, что зарплаты у спасателей небольшие, поэтому взрослые мужчины на такую работу идут неохотно.