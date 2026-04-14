Даны комментарии по проблемным домам на ул. 8 Марта и Светлой

Региональное министерство градостроительства и архитектуры контролирует ход возведения двух домов в Пензе и Пензенском районе.

Речь идет о 4-м корпусе ЖК «8 Марта» на одноименной улице в областном центре и доме № 77, расположенном на пересечении улиц Алой и Светлой в селе Засечном.

Что касается первого объекта, то степень его готовности, по словам технического директора компании «Термодом» Дмитрия Мягкова, соответствует графику. «Все сроки будут выдержаны. Некоторые виды работ идут с опережением», - заявил он.

По второму объекту ситуация следующая.

«На сегодняшний день на 95% выполнены работы по устройству наружных сетей, выполнено в твердом основании благоустройство, мы ждем положительных температур воздуха, чтобы положить асфальт, сделать резиновое покрытие и начать устанавливать малые архитектурные формы», - уточнил Дмитрий Мягков.

В самом доме уже обустроен мокрый фасад, установлены окна, контур закрыт.

«Степень готовности у нас немного варьируется в секциях. Мы не останавливаем процесс, сейчас идет планомерный завоз строительных материалов. Взятые на себя обязательства холдинг выполнит в полном объеме. Графики производства работ согласованы с контролирующими органами и будут выполняться. При необходимости будет добавлен человеческий ресурс для выполнения всех графиков», - заверил технический директор.

Представитель областного минграда Александр Соколов сообщил, что в отношении объектов капитального строительства осуществляется контроль в плане соответствия применяемых материалов и изделий требованиям документации.

«На текущий момент ведутся работы, по результатам которых специалистом министерства будет дана оценка», - подытожил он.

Предполагается, что оба дома будут сданы в конце июня 2026 года.

Ранее стало известно, что некоторые собственники квартир дома в Засечном не могут въехать в них из-за недостатков в отделке. После появления в Сети видеоролика с жалобами на ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ход его расследования контролирует прокуратура. Руководителю компании-застройщика внесено представление.