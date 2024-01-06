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Учеба

Пензенским школьникам продлили зимние каникулы

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В общеобразовательных организациях Пензенской области зимние каникулы продлены до 14 января включительно.

Как сообщили в региональном министерстве образования, причиной стала высокая заболеваемость.

По информации Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в регионе сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ. Инфицирование населения сохраняется на высоком уровне.

Так, за неделю в Пензенской области официально зарегистрировано свыше 4,3 тысячи заболевших. Контрольный уровень эпидемического порога в Пензе превышен в 2 раза.

По оперативным данным областного Минздрава, в последнее время в поликлиники ежедневно обращаются от 7,1 до 7,9 тысячи человек. Количество вызовов врачей на дом возросло до 2,1-2,4 тысячи ежесуточно, в том числе в Пензе число обращений взрослых ежедневно составляет до 1 036 случаев, детей - до 839.

«Детские сады работают в штатном режиме», - добавили в пресс-службе минобразования.

В декабре зимние каникулы для школьников начались досрочно - 25-го числа вместо 30-го. Планировалось, что ученики вновь сядут за парты 9 января. Теперь, с перенесением срока окончания отдыха, он продлится три недели.

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