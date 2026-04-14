Опубликован график работы медучреждений на Радоницу

Общество

Печать
Max

Министерство здравоохранения Пензенской области обнародовало график работы подведомственных учреждений на Радоницу, которая отмечается во вторник, 21 апреля. В регионе дата объявлена официальным выходным.

В этот день специализированная медицинская помощь в стационарах будет оказываться в полном объеме без перерыва. Также нет изменений в работе службы скорой помощи.

В поликлиниках медицинских организаций жителей области примут с 8:00 до 14:00, в том числе специалисты выпишут лекарства, продлят или закроют больничный лист и так далее.

Контакт-центры на базе единого телефонного номера 122 будут действовать с 8:00 до 14:00, вызовы врача на дом примут с 8:00 до 12:00.

«В каждой медицинской организации организована работа дежурных администраторов, телефоны которых можно найти на сайтах соответствующих медицинских организаций», - напомнили жителям региона в министерстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
график поликлиника минздрав
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!