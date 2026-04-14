Опубликован график работы медучреждений на Радоницу

Министерство здравоохранения Пензенской области обнародовало график работы подведомственных учреждений на Радоницу, которая отмечается во вторник, 21 апреля. В регионе дата объявлена официальным выходным.

В этот день специализированная медицинская помощь в стационарах будет оказываться в полном объеме без перерыва. Также нет изменений в работе службы скорой помощи.

В поликлиниках медицинских организаций жителей области примут с 8:00 до 14:00, в том числе специалисты выпишут лекарства, продлят или закроют больничный лист и так далее.

Контакт-центры на базе единого телефонного номера 122 будут действовать с 8:00 до 14:00, вызовы врача на дом примут с 8:00 до 12:00.

«В каждой медицинской организации организована работа дежурных администраторов, телефоны которых можно найти на сайтах соответствующих медицинских организаций», - напомнили жителям региона в министерстве.