В Пензе директора УК оштрафовали за наледь на крышах

В Пензе директора УК АО «Жилфонд Железнодорожного района» оштрафовали за нарушения при содержании многоквартирных домов (МКД), сообщили в областной прокуратуре.

Управляющая компания обслуживает МКД на улицах Герцена, Мирской, Ушакова, Медицинской, Луначарского, Каракозова и др.

«В зимний период после выпадения осадков крыши и придомовая территория своевременно не очищались от снега и наледи», - объяснили суть нарушений в надзорном органе.

В отношении директора УК возбудили административное дело. В итоге ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

В 2026 году от падения наледи с крыш в Пензе пострадали несколько человек, 1 погиб.

14 марта на улице Бакунина травмы получила 36-летняя женщина. Ей оказали помощь в медучреждении, в госпитализации пензячка не нуждалась. 11 марта на ул. Циолковского наледь упала на 68-летнюю пенсионерку, когда та вышла из магазина, расположенного в доме № 7. Пострадавшую госпитализировали, ее травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью. В тот же день на ул. Фрунзе наледь с крыши жилого дома рухнула на 74-летнего местного жителя, который находился на тротуаре. Его доставили в больницу для оказания помощи, госпитализация не потребовалась.

3 марта наледь с крыши дома № 90а на улице Суворова упала на 17-летнего подростка. Его здоровью был нанесен тяжкий вред. 1 марта пострадала 43-летняя женщина на улице Калинина. Ее травмы тоже квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

30 января на Ленинградской, 10, рухнувшая с козырька балкона наледь убила 52-летнюю женщину.