Определена дата старта дачного сезона в Заречном

В Заречном дачный сезон стартует 25 апреля. Об этом сообщили в АО «Автотранс».

С этой даты предприятие начнет перевозить пассажиров на участки по выходным и праздничным дням.

Всего запустят 8 маршрутов: до Чемодановских дач, Пролетаровки и Инры, Пазелок, «Звездочки», Степановских дач, садов «Строитель», «Труд», «Победа», Полесья (Леонидовка).

«Плата за проезд остается на уровне 2025 года», - указали в «Автотрансе».

В Пензе дачный сезон начнется с 18 апреля. Как и в прежние годы, предусмотрят 19 направлений.

В Кузнецке старт дачного сезона намечен на 1 мая. Огородников собираются возить по 5 направлениям.

