Число вновь выявленных случаев гриппа выросло вдвое

В Пензенской области вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом: с 6 по 12 апреля выявили 1 837 новых случаев, что на 7,2% больше по сравнению с предыдущей неделей (1 714).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 16,3%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. В прошлом отчете показатель был выше - 18,03%.

По официальным данным, у 74 жителей области подтвердили заражение вирусом гриппа А (против 37 неделей ранее).

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры профилактики, включая масочный режим, особенно в местах массового скопления людей.

«Тщательно мойте руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи», - посоветовали специалисты.