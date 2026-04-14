Прогноз погоды на неделю: пензенцев ждут теплые дни

На текущей рабочей неделе погода в Пензенской области будет меняться, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 апреля.
Сначала регион будет находиться под влиянием южного циклона.
«Повсеместно пройдут дожди различной интенсивности, днем местами с грозой и порывистым ветром, а также не исключен град», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
Потом лидирующие позиции займет антициклон. Облаков в небе станет значительно меньше, осадки прекратятся.
«Температурный режим существенно повысится», - предупредила Светлана Иванкова.
В дневное время будет до +17...+22 градусов. По ночам столбики термометров будут показывать от +2 до +9.