Прогноз погоды на неделю: пензенцев ждут теплые дни

На текущей рабочей неделе погода в Пензенской области будет меняться, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 апреля.

Сначала регион будет находиться под влиянием южного циклона.

«Повсеместно пройдут дожди различной интенсивности, днем местами с грозой и порывистым ветром, а также не исключен град», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Потом лидирующие позиции займет антициклон. Облаков в небе станет значительно меньше, осадки прекратятся.

«Температурный режим существенно повысится», - предупредила Светлана Иванкова.

В дневное время будет до +17...+22 градусов. По ночам столбики термометров будут показывать от +2 до +9.

