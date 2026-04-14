В Кузнецке решили завершить отопительный сезон

Со среды, 15 апреля, в Кузнецке завершается отопительный сезон, сообщил глава города Виктор Агафонов на своей странице во «ВКонтакте».

«Сначала будет прекращено теплоснабжение жилого фонда. Отопление социальных объектов продолжится и будет отключаться по письменному заявлению руководителей», - написал он.

В Заречном к отключению тепла приступили с 14 апреля. Прекращают подачу ресурса на предприятия, в организации, учреждения и жилые многоквартирные дома.

В Пензе батареи остывают с 13 апреля. Сначала тепло перестают подавать в жилые дома, на последнем этапе оно исчезнет в объектах образования и здравоохранения.

Ранее синоптики сообщили, что на текущей рабочей неделе температурный режим в Пензенской области существенно повысится.