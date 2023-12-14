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Общество

В Пензенской области «тигры» помогли пресечь 38 преступлений

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В Пензенской области бойцы отряда содействия полиции «Тигр» за 11 месяцев пресекли 38 преступлений и 1 670 административных правонарушений. Об этом сообщили в региональном министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

Таким образом, ноябрь стал для них одним из самых результативных месяцев: из 38 пресеченных преступлений на него пришлось 13.

В октябре и сентябре цифры были значительно меньше - 3 и 2 соответственно.

С начала года бойцы выходили на дежурство 7 693 раза. Чаще всего они сопровождали полицейских - в 7 200 случаях. Реже «тигры» работали под началом сотрудников МЧС, ФСИН и Росгвардии.

Отряд был создан 9 декабря 2022 года. В него входят воспитанники колледжей, техникумов и высших учебных заведений из Пензы, Кузнецка, Каменского, Нижнеломовского, Сердобского, Башмаковского, Белинского, Земетчинского, Мокшанского, Никольского, Спасского и Шемышейского районов. Их главная задача - содействие полиции в охране общественного порядка. Задерживать злоумышленников в соответствии с законом молодые люди не имеют права, это прерогатива органов внутренних дел.

Командир отряда - ветеран МВД России и ветеран боевых действий Алексей Картушин. Штаб «тигров» размещается в «Доме Бадигина» на улице Куйбышева, 3, в Пензе.

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