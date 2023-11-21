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Общество

Снегопад испортил день читателям портала PenzaInform.ru

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Непогода, пришедшая в регион в понедельник, 20 ноября, доставила пензенцам много неприятностей. Кто-то застрял на перекрытой трассе, другие не могли дождаться общественный транспорт, случались мелкие ДТП. Областной центр встал в пробках.

В тот же день портал PenzaInform.ru устроил голосование, задав читателям вопрос - вмешался ли снегопад в их планы. По итогам на 10:00 вторника, 21 ноября, большинство, 62,97%, выбрало вариант «Да, день испорчен».

24,68% опрошенных также столкнулись с проблемами, но на их планах это сказалось не критично.

Вариант «Все в порядке» выбрало лишь 12,34%.

По данным синоптиков, ненастье в Пензенскую область принес мощный вихрь. Он постепенно будет уходить на восток, и атмосферное давление начнет повышаться.

Однако дорожные условия останутся сложными - к выходным снегопады усилятся, столбик термометра покажет значения около нуля.

По информации регионального ГУ МЧС России во вторник, 21 ноября, в Пензенской области вновь прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Местами ожидаются порывы северного ветра до 15-18 м/с, вероятен небольшой снег.

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