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Общество

Улицы Пензы расчищают 119 рабочих и 94 единицы техники

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В субботу, 25 ноября, комиссия проверила, как приводятся в порядок улицы Пензы. Особое внимание уделили дорогам, пешеходным зонам, дворам, подходам к торговым точкам.

По информации диспетчерской службы, ночью шла очистка и противогололедная обработка автомагистралей и тротуаров. Снег вывозили с улиц Бакунина, Московской, Октябрьской, Карпинского, Привокзальной площади.

Улицы Пензы расчищают 119 рабочих и 94 единицы техники

Устранять последствия снегопада продолжили днем.

Улицы Пензы расчищают 119 рабочих и 94 единицы техники

«В том числе организованы работы по уборке улиц с меньшим трафиком, подходов к остановочным павильонам, пешеходных переходов, заездных карманов, прочистке ливнеприемных решеток для отвода воды с проезжей части. Задействовано 94 единицы техники и 119 рабочих», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Нарекания вызвало качество уборки дворов многоквартирных домов. К примеру, на улице Карпинского она требуется от дома № 22 до № 30.

Директорам управляющих компаний поручено срочно приступать к работам. В противном случае материал направят в областное министерство ЖКХ, и тогда нерадивых коммунальщиков привлекут к ответственности.

То же самое грозит руководителям магазинов шаговой доступности, которые не обеспечили покупателям комфорт на прилегающей ко входу территории.

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Источник — фото администрации Пензы
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