Пензячка с ребенком в машине застряла на перекрытой М-5

20.11.2023 | 22:25

Вечером в понедельник, 20 ноября, пензячка Оксана Ш. с ребенком в машине оказалась заложницей на трассе М-5, перекрытой из-за плохой погоды. Проезд по федеральной автодороге ограничили для большегрузов и автобусов, однако в плен попали и легковые автомобили.

С 13:30 закрыт участок с 612-го (село Рамзай Мокшанского района) по 889-й километр трассы М-5, захватывающий Пензенскую, Ульяновскую и Самарскую области. Женщина оказалась в ловушке на территории областного центра, неподалеку от собственного дома.

«Как всегда, наши дорожники были не готовы к тому, что может зимой выпасть снег. Люди стоят в пробках. Я стою в пробке, ребенок сидит в машине 2,5 часа и еще 2 часа, нам сказали в МЧС, мы будем стоять в этой пробке. Вот через ограждение, которое здесь продумали, фактически мой район, там мой дом, там тепло. Я не могу попасть к себе домой. Мы как в плену, мы не можем никуда ни выехать, ничего.

В основном стоят большегрузные машины, легковых машин не так уж и много, но они есть. Да, понятно, погодные условия, но за 2,5 часа можно было что-то решить. Мне спокойно сказали: трасса М-5 перекрыта до 18:00, еще на два часа. Люди идут пешком, потому что у кого-то уже нет топлива, замерзают. При этом вот микрорайон, это все в черте города, а не где-то там далеко», - рассказала женщина, выложившая видео около 16:00.

Оксана считает, что те, кто виноват в данной ситуации, должны понести ответственность.

Позднее появилось сообщение, что ограничение движения продлено до 8:00 21 ноября.

«Время может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», - предупредила водителей Госавтоинспекция.