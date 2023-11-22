Юрий Каленов рассказал, сложно ли руководить управлением образования

Новый начальник управления образования Пензы Юрий Каленов поделился впечатлениями от первых трудовых будней в этой должности.
«Поступило предложение [занять пост], и я посчитал нужным согласиться, потому что у меня есть свое видение системы образования. Я думаю, что принесу пользу нашей системе», - заявил он в прямом эфире, организованном ЦУРом во «ВКонтакте» в среду, 22 ноября.
Также чиновник ответил на вопрос, сложно ли занимать столь высокий пост.
«Я сегодня пятый день работаю, если считать рабочие дни. Это зависит от того, как к работе подходишь. Мой девиз всегда - работа должна быть хобби. Тогда ты с удовольствием будешь ходить на работу.
Я сейчас погружаюсь в систему образования. Раньше я это видел с одной плоскости, сейчас - совсем с другой. Сказать, сложно или несложно... Просто нужно правильно и хорошо работать, ставить перед собой задачи, все это структурировать, анализировать и принимать конкретные управленческие решения», - заявил он.
36-летний Юрий Каленов возглавил городское управление образования 16 ноября, сменив на посту Аллу Маркову. До этого он руководил школой № 78.
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