Юрий Каленов рассказал, сложно ли руководить управлением образования

22.11.2023 | 13:45

Новый начальник управления образования Пензы Юрий Каленов поделился впечатлениями от первых трудовых будней в этой должности.

«Поступило предложение [занять пост], и я посчитал нужным согласиться, потому что у меня есть свое видение системы образования. Я думаю, что принесу пользу нашей системе», - заявил он в прямом эфире, организованном ЦУРом во «ВКонтакте» в среду, 22 ноября.

Также чиновник ответил на вопрос, сложно ли занимать столь высокий пост.

«Я сегодня пятый день работаю, если считать рабочие дни. Это зависит от того, как к работе подходишь. Мой девиз всегда - работа должна быть хобби. Тогда ты с удовольствием будешь ходить на работу.

Я сейчас погружаюсь в систему образования. Раньше я это видел с одной плоскости, сейчас - совсем с другой. Сказать, сложно или несложно... Просто нужно правильно и хорошо работать, ставить перед собой задачи, все это структурировать, анализировать и принимать конкретные управленческие решения», - заявил он.

36-летний Юрий Каленов возглавил городское управление образования 16 ноября, сменив на посту Аллу Маркову. До этого он руководил школой № 78.