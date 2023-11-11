Руководитель управления образования Пензы назначена на новый пост

11.11.2023 | 17:38

Алла Маркова, с января 2022 года занимавшая должность руководителя управления образования Пензы, назначена на новую должность.

Это произошло на внеочередной конференции областной организации Общероссийского профсоюза образования, состоявшейся в пятницу, 10 ноября.

«В ходе открытого голосования делегаты профсоюзной конференции единогласно избрали новым председателем Пензенской областной организации профсоюза Аллу Маркову, ранее работавшую начальником Управления образования города Пензы», - сообщается на сайте профсоюза.

Также отмечается, что Алла Маркова является кандидатом педагогических наук, доцентом, почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации.

В администрации Пензы редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» проинформировали, что официальных документов об увольнении Аллы Марковой пока нет. На сайте городского управления образования она по-прежнему значится его руководителем.