Руководитель управления образования Пензы назначена на новый пост

Алла Маркова, с января 2022 года занимавшая должность руководителя управления образования Пензы, назначена на новую должность.
Это произошло на внеочередной конференции областной организации Общероссийского профсоюза образования, состоявшейся в пятницу, 10 ноября.
«В ходе открытого голосования делегаты профсоюзной конференции единогласно избрали новым председателем Пензенской областной организации профсоюза Аллу Маркову, ранее работавшую начальником Управления образования города Пензы», - сообщается на сайте профсоюза.
Также отмечается, что Алла Маркова является кандидатом педагогических наук, доцентом, почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации.
В администрации Пензы редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» проинформировали, что официальных документов об увольнении Аллы Марковой пока нет. На сайте городского управления образования она по-прежнему значится его руководителем.
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