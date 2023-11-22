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Общество

Юрий Каленов перечислил, чего ждать школам с его приходом

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Новоиспеченный начальник управления образования Пензы Юрий Каленов обозначил первоочередные задачи, над которыми намерен сразу же начать работать.

Первым пунктом он назвал снижение документарной нагрузки на учителей, классных руководителей и вообще школы.

«Второе направление, которое мои коллеги уже поддержали, - уделить внимание однообразию нормативных актов образовательных организаций.

Для чего это нужно? Есть определенный перечень, который должен быть у школ. Раньше они самостоятельно готовили акты, положения. Мое видение: мы должны подготовить единые типовые шаблоны. С Рособрнадзором и Пензенской областью мы уже беседовали в этом направлении. Будем приводить все документы в соответствие», - пояснил Юрий Каленов.

Как один из самых важных он отметил вопрос питания, анонсировав работу над приведением к единообразию школьных обедов (речь о едином меню), а не только завтраков, как было ранее.

36-летний Юрий Каленов возглавил городское управление образования 16 ноября, сменив на посту Аллу Маркову. До этого он руководил школой № 78.

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