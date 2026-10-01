До конца октября в регионе завершится ремонт участков 3 трасс

В Пензенской области до конца года приведут в порядок более 100 км федеральных дорог. Об этом в четверг, 1 октября, рассказали в «Поволжуправтодоре».

Так, сейчас идет ремонт покрытия на 3 участках, который планируется выполнить до конца октября:

- на М-5 (граница Бессоновского и Городищенского районов - с 657-го по 671-й км);

- на Р-158 (с 406-го по 416-й км);

- на Р-208 (с 231-го по 240-й км).

Также начаты работы на двух мостах:

- через реку Атмис на 548-м км М-5 в Нижнеломовском районе;

- через ручей Крутой на 660-м км М-5 Бессоновском районе.

«Сейчас на сооружениях выполняются работы по переустройству мостового полотна, ремонту деформационных швов, замене барьерного ограждения. На обоих объектах действует реверс со светофорным регулированием, по мере реализации мероприятий будет попеременно перекрываться одна из двух полос для движения. Полностью завершить ремонт на мостах планируют к октябрю 2027 года», - пояснили в «Поволжуправтодоре».

В планах на 2027-2028 год - восстановление моста через реку Ворону на 147-м км трассы Р-208 в Белинском районе. Подрядчик уже определен.

«Специалисты проведут демонтаж существующих конструкций, а затем - полный комплекс мероприятий по возведению нового сооружения. Также предусмотрены устройство лестничных сходов, водоотвода и дождевой канализации, установка ограждений и монтаж наружного освещения», - уточнили в учреждении.