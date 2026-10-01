2 октября жителей Пензенской области ждет холодный день

В пятницу, 2 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на пятницу похолодает до -1...+4 градусов, осадков не ожидается.

Днем температура не поднимется выше +4...+9. В ночь на субботу синоптики обещают -3...+2 градуса и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега в большинстве районов региона.

В народном календаре 2 октября - Трофим и Зосима. Примета гласит: утренний иней в этот день сулит сухую и ясную погоду.