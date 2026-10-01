В Пензе беременным вручили воздушные шары от министра

В четверг, 1 октября, в центральной женской консультации на улице Пушкина в Пензе поздравили жительниц региона, встававших на учет по беременности. Им вручили воздушные шары и открытки от министра здравоохранения Вячеслава Космачева.

В регионе стартовала Неделя беременности, первым мероприятием которой стала акция под названием «Поздравляем - вы источник жизни!».

Всего на учет 1 октября встали около 30 пензячек.

Женщин встречали волонтеры-медики. Они вручали им памятки с подробной информацией о положенных выплатах, льготах и мерах государственной поддержки.

Неделя беременности в регионе приурочена к празднованию Дня беременных. Он отмечается в России 2 раза в год - 7 апреля и 7 октября.