Названы симптомы, сигнализирующие о проблемах с сердцем

До 80% сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, если вовремя заметить сигналы тела и своевременно помочь ему, сообщила врач Зухра Павлова в своем канале в МАХ.

Она напомнила самые распространенные симптомы, по которым можно заподозрить проблемы с сердцем:

- давящая, жгучая боль или дискомфорт за грудиной, которая может отдавать в левую руку, плечо, челюсть или между лопаток;

- одышка при привычной нагрузке или внезапно в покое;

- перебои в работе сердца (сильное сердцебиение, ощущение «замирания»);

- отеки к вечеру (кольцо стало мало, на ногах появились следы от носков);

- необъяснимая слабость и усталость;

- головокружение, потемнение в глазах, обмороки;

- холодный пот, тошнота и чувство страха на фоне слабости.

У женщин инфаркт нередко проявляется иначе: тошнотой, болью в верхней части живота, спине, сильной утомляемостью.

Однако, если перечисленных симптомов нет, это не значит, что сердце в порядке. Привести к проблемам могут состояния, которые годами не проявляют себя.

Врач рекомендует регулярно измерять давление на обеих руках и, если есть гипертония, не запускать ее, проверять холестерин (с 20 до 40 лет при нормальных результатах - раз в несколько лет, после 40 - раз в 1–2 года) и глюкозу. Важно каждый день двигаться (достаточно 30 минут быстрой ходьбы) и отказаться от курения.